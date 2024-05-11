簡訊一覽
●舜宇光學(02382)今年4月手機鏡頭出貨量1.01億件，按月減少9.8%，按年升6.4%；車載鏡頭出貨量897萬件，按月升6.4%，按年升15.1%；手機攝像模組出貨量4,568.3萬件，按月升9%，按年跌1.1%，另顯微儀器出貨量25,039件，按月升67.2%，按年升29.5%。
●寶光實業(00084)預期，截至今年3月底止的2023/2024年度將錄應佔綜合溢利淨額不少於4.7億元，按年增長不少於8.25倍，主要是錄得出售收益5.59億元；若撇除特殊項目因素，料綜合虧損淨額高於上一財年的經調整虧損。
●陽光油砂(02012)今年首季淨虧損2,214.4萬加元，較去年同期蝕1,157.3萬加元有所擴大。
●大悅城地產(00207)於5月7日遭新加坡主權基金GIC於場內按平均每股0.226元減持343.8萬股，持股量由5.01%降至4.99%。
●越秀交通基建(01052)於5月10日獲招商局公路網絡科技控股於場內增持500萬股，平均每股4.097元，料涉資逾2,000萬元，持股量由10.88%升至11.17%。
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