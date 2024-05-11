歐美需求增運價看漲 航運股揚

市場消息指，受惠歐洲市場經濟回暖速度較預期快，所以相關貨櫃需求量大增，導致歐洲線集運期貨指數自3月中以來升逾兩倍。與此同時，相關需求更開始蔓延至其他航線，其中北美線目前需求正在增加，5月要找艙位到美國的難度非常高。

航運有傳統上有分乾散貨及集裝箱之分，其中反映運送鋼材、紙漿、穀物、煤等原料的波羅的海指數，周五跌1.71%，報2,129點。

大宗商品方面，昨日倫敦金屬交易所（LME）銅期貨價格升1.75%，每噸報10,076美元。澳新銀行分析，銅價雖然今年已經上漲近20%，惟料新能源轉型仍可推高銅需求，導致供應嚴重短缺，料銅價繼續有支持。

此外，該行料到今年底，銀價將會突破每安士31美元，意味較現水平仍有7%的上升空間，周五現貨銀價升1%，報28.68美元。

金價回勇 韓迷你金條熱賣 至於美國聯儲局減息機會又再升溫，現價金近期顯著回勇，昨曾升1.12%，每安士報2,372美元。另南韓連鎖便利店的自動售賣機近期開始售賣迷你金條，當地大型連鎖便利店CU，上月宣夥拍南韓造幣暨安全印刷公司（KOMSCO），4月起推出只有指甲大小的迷你金條，大受當地年輕人歡迎。據報相關「金條」重量介乎0.5至1.87克，價格介乎7.7萬至22.5萬韓圜（約438至1,282.17港元）。