日細企難抵弱Yen 促設匯率目標區間

日圓貶值猶如一把雙刃劍，對當地企業經營有利有弊。日本商工會議所會長小林健最新接受外媒訪問表示，日圓過弱對中小企業處境非常艱難，認為日本政府及央行應該開始將日圓兌每美元匯率目標，定於120至130之間，又形容圓匯保持在這個區間之內就最為理想。日圓兌每美元昨曾報155.69，每百日圓兌港元報5.019。

製造業受惠 淨利潤破頂 小林健又批評，日本政府似乎待圓匯觸及160時才倉促干預，暗示政府本理應可以更早就出手。而他早前在其他新聞發布會上，亦指日本應該毫不猶豫地在必要時對貨幣進行調整。

不過，對一眾日本上市製造業企業而言，弱日圓推高了他們的銷售及加價能力，導致其淨利潤創歷史新高。據日媒統計，截至5月9日止，在公布了業績的東證Prime市場中約170家企業中，淨利潤增長23%，達14.8萬億日圓（約7,430億港元），超越非製造業增長的7%，是自2021財年以來製造業再次超越非製造業。