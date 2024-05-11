道指曾升192點 專家憂美股估值過高

美股業績期高峰已過，市場似乎對整體企業盈利表現大致滿意，3大指數於周五早段普遍揚升，道指曾升192點，報39,579點；標指曾升25點，報5,239點；納指曾升91點，報16,437點。儘管市場仍然相對穩定，惟芝商所執行董事兼首席經濟師Erik Norland卻認為，目前的美股估值甚高，能否持續下去實在成疑。

Norland表示，相對於目前國內生產總值（GDP）的規模，美股的估值非常高，而且目前利率也依然高企。他指出，回顧過去歷史，通常只有在低利率的情況才能夠支撐股市的高估值（比如上世紀50及60年代）；而當長期利率上升之時，估值會降至較低水平（正如70、80年代）。他指出，如果通脹持續於較高水平，長期國債孳息率高企，那麼股市能否保持高估值就會有許多疑問。

另外，他亦指出，目前美國仍處於「債息倒掛」（即短期利率高於長期利率）的情景中，一種可能的情況是接下來經濟會有所放緩，對股市有不利影響。

一周流入5288億 美國銀行的資金流報告顯示，截至5月8日一周，資金結束此前連續3周流出的態勢，最新一周現金流入678億美元（約5,288億港元），而債券吸引178億美元，連續第20周獲資金流入，且創2021年7月以來最大單周流入規模。股票基金緊隨其後，錄148億美元資金流入，其中200億美元流入交易所買賣基金（ETF），但部分被52億美元資金流出共同基金所抵銷。