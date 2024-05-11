洲際航天常務副主席及非執董齊跳船

林家禮曾任數碼港主席，牛愛民則出身中國載人航天工程辦公室，曾在聯合國外層空間事務辦公室（UNOOSA）任高級專家和科技事務官員（P4級）。

事緣洲際航天向多家金融機構融資不果後，去年向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有逾七成換股權未被行使，故料洲際航天所籌得款項十分有限。