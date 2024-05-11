洲際航天常務副主席及非執董齊跳船
由文壹川擔任主席兼行政總裁的洲際航天科技(01725)又有董事跳船。該公司昨晚宣布，常務副主席及執行董事林家禮、非執行董事牛愛民雙雙請辭，昨起生效。距離滙豐銀行前主席艾爾敦結束短短5個月的獨立非執行董事任期，不過是短短兩周。
林家禮曾任數碼港主席，牛愛民則出身中國載人航天工程辦公室，曾在聯合國外層空間事務辦公室（UNOOSA）任高級專家和科技事務官員（P4級）。
麥格理再減持股份
洲際航天表示，常務副主席改由Shaikh Mohammed Maktoum Juma Al-Maktoum出任，並委任內森‧厄爾‧維格姆（Nathan Earl Whigham）為非執行董事。
另外，澳洲金融集團麥格理5月7日再於場外減持洲際航天10.28萬股，按當日收市價1.73元計算，市值約17.78萬元。
事緣洲際航天向多家金融機構融資不果後，去年向麥格理發行一筆可換股債券，抵押品乃債券的本金，即洲際航天要借的錢，麥格理行使換股權，洲際航天始有錢落袋。但麥格理早就表明無意做洲際航天的長期股東，因此行使換股權後就沽貨。這筆債券今年稍後到期，資料顯示，尚有逾七成換股權未被行使，故料洲際航天所籌得款項十分有限。
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