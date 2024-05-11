英歐擬搶閘下月減息

穩經濟成當務之急 懶理聯儲懸而未決 美國出於自身的政治與經濟利益考慮，遲遲未啟動減息周期，導致其他經濟體此前一直不敢輕舉妄動。本身已具備減息條件的歐洲央行、英倫銀行最近終於按捺不住，打算在6月減息，為此而不斷「出口術」放風。歐洲央行副行長金多斯（Luis de Guindos）甚至明言，要考慮聯儲局對抗通脹的進展，且看聯儲局如何接招。

英擺脫衰退 首季GDP增0.6% 事實上，英國最新公布的首季國內生產總值（GDP）按季增長0.6%，擺脫了連跌兩季的技術性衰退。按照正常經濟學邏輯，英倫銀行應該在經濟陷入衰退後已有條件減息，而不是等到經濟反彈才開始放寬貨幣政策。之所以先前一直不減息，同樣也是因為美國未有行動，但穩經濟成當務之急，英倫銀行最終也得作出抉擇。

美國通脹及經濟前景充滿不明朗因素，何時減息依然是懸而未決的問題，近日甚至有個別聯儲局官員聲稱不排除再加息，令金融市場無所適從，美元強勢更令一眾非美貨幣包括人民幣、日圓、印尼盾、越南盾、韓圜等皆捱貶，要穩匯得緊跟美國貨幣政策，但卻不利本地經濟表現，處境兩難。

無可否認，美國的貨幣政策藉着美元的霸權地位影響全球，哪怕其將美元「武器化」，變成打壓敵對勢力的工具。霸權地位讓美國的貨幣政策可以無視外匯市場變化，甚至迫使其他經濟體對美國唯首是瞻，目前看來，影響力輻射至全球各個經濟體。

分析指美元難失領導地位 富國銀行國際經濟學家Brendan McKenna就表示，可見的將來美元都難以失去其領導地位，原因在於除美元外並無其他合理替代品，能夠同時滿足「可自由兌換、在貿易和全球交易中廣泛使用、能夠讓外國投資者自由進入的大型流動性債務市場」等條件。

McKenna直言︰「中國很容易受到類似俄羅斯的制裁打擊」。目前中國官方持有的外幣資產有一半以上為美元，而要實現完全的去美元化是幾乎不可能，一旦中美爆發全面的金融分裂，與美國結盟的國家將佔據全球主權債務市場（中國除外）的90%，只有約6%的海外國債市場能夠對中國開放，若不考慮美元，中國難以找到合適的外儲資產以支撐其外匯。

當然，美元現在憑着在全球市場的深度和穩定性而保持霸主地位，但不等於霸權絲毫未變。本世紀初以來，美元於全球央行儲備中的份額已由逾70%降至不到60%，美國政府的債務如山，就連美國主權評級亦遭降；中國雖仍重倉美債，但近年持倉趨減，也是事實，這些都在在說明了變化。眼下的所謂貨幣戰，與其說是美元霸權的體現，可理性解讀為國際經貿秩序轉變下，貨幣體系漸進變革，當中包括將見到非美元貨幣支付佔比上升，以及數碼貨幣的應用日廣，美元雖仍會是世界主要貨幣，但最興盛的日子成過去，未來挑戰重重，也是大概率的事。

英國GDP重拾增長