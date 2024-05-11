英金融業傳促政府 放寬對華業務限制

事緣去年英國通過的《國家安全法》包括「外國影響力登記計劃（Foreign Influence Registration Scheme， FIRS）」，按風險將不同國家評級，要求企業按要求申請與相關國家的業務往來，而因應目前中英關係緊張，英國當局考慮將中國列入最嚴格的「加強版級別（enhanced tier）」，意味着英國企業可能需要公開披露與任何被認定受中國國家控制的實體所進行的廣泛活動，惟英國政府尚未做出最終決定。

瑞銀研獎勵銀行家吸客 外媒指，滙控和渣打銀行的高層正在游說英國部長，不要將中國納入最嚴格的風險類別，並認為若英國政府正式宣布此政策，將會阻礙商業發展，並引發負面形象。惟有英國官員潑冷水，指商界最新游說不大可能取得成果。

另一方面，國際金融機構的財富管理業務利錢大，但同業競爭亦相當激烈。近日有消息指，瑞銀集團（UBS）正考慮引入獎勵制度，向客戶推薦該公司財富管理業務的投資銀行家發放獎金。

據報，當亞洲和歐洲的一些銀行家成功吸引新資金進入瑞銀私人銀行部門，就可能獲得獎勵，而這項推薦費對瑞銀集團來說，可謂「破天荒」之舉。不過，有指集團高層仍在討論獎勵的具體形式，尚未做出任何決定。