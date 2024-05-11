美擬加徵關稅 中資車股逆市挫

極氪美上市估值達398億 據悉，這是美國對中國進口商品進行301條款關稅審查的最終結果，預計將在很大程度上維持現有的徵收額。關於將徵收關稅的具體金額或類別細節尚不清楚，但有傳華府已將重點放在戰略競爭和國家安全領域的利益。中方對消息的回應，乃美方「錯上加錯」。

美國部署出招，但無阻中國電動車企的積極發展。蔚來創始人、董事長兼行政總裁李斌宣布，旗下第二品牌樂道汽車將於下周三（15日）正式發布。另內媒引述比亞迪歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星指，該企目標到2030年，超越福士汽車（Volkswagen，內地稱大眾汽車）、Tesla及Stellantis，成為歐洲市場最大的電動汽車銷售商。該企擬在歐盟進行巨額投資，規模可能達到數十億歐元，並將會把基於海鷗車型的低成本電動車引入歐洲市場，售價料低於兩萬歐元。

內地車銷量年減5.7% 此外，乘聯會數據顯示，4月全國乘用車市場零售153.2萬輛，按年跌5.7%，按月跌9.4%；其中新能源乘用車零售67.4萬輛，按年增長28.3%，按月跌5.7%。該會發文指，在汽車以舊換新政策施行下，料年度報廢總量應能達到近千萬輛的規模，對車市私人新車消費會帶來百萬量級的增量，也能帶來千億元（人民幣‧下同）以上的年消費增量；又預計5月車市有望一掃低迷狀態實現恢復性增長，補貼政策的財政效果會很顯著，初步估算一元補貼投入的產值，能拉動的比例為1:15，而一元財補私人報廢更新的稅收拉動比例為1:3。