台積電上月收入歷來次高

逾569億飆六成 遠超指引 美市早段揚 人工智能（AI）晶片需求旺盛，擁有尖端晶片工藝的世界最大晶片代工商台積電上月收入2,360.21億元新台幣（約569.61億港元），為歷來第二單月高，按年飆59.58%，不但是2022年5月之後最大升幅，更遠超公司的本季收入增幅指引。反觀工藝進步備受美國打壓的中芯國際( 00981 )呻內地同業正在減價搶單，面對巨大價格壓力，不時有數千萬美元的生意突然流向對手，可見對內對外都處於捱打狀態！

強勁的月度銷售數據刺激台積電美國預託證券（ADR）周五早段升5.37%。跟台積電深度綁定的蘋果公司（Apple Inc.），據報今年會推出透過自家高端晶片運作的AI功能，該晶片與Mac機的差不多，但放在數據中心，比較簡單的AI任務會直接在iPhone、iPad和Mac機上處理。

不難想像，上述晶片主要交由台積電生產，乃Apple透過增強AI功能於手機等市場翻身至關重要，過程中台積電既能賺個盆滿缽滿，也能從Apple的要求中鍛煉尖端製程的工藝。

中芯憂價格戰愈趨激烈 中芯也有這樣的親密夥伴，對象就是同被美國極力封殺的華為。中芯聯合首席執行官趙海軍昨日透露，收到智能手機廠商的急單，12吋晶圓產能無法滿足現有的訂單，跟客戶協調後，電腦、平板電腦用的晶片會押後交貨，為手機等消費電子讓路。業界人士相信，中芯給華為的AI和智能手機晶片訂單今年有機會翻倍，可是由於良率上的難題，華為訂單對毛利率的貢獻只有低個位數。

然而，趙海軍提到，一些標準產品遇到同行競爭，中芯會順應市場隨行就市，優先保證客戶的市場佔有率，如顯示驅動、CMOS圖像感應器等產品，不排除有關產品的價格會進一步下降。更甚者，內地對手擴大產能，之後幾個月多家新廠投產，對於銷售一些不太先進的晶片，其價格戰將日趨激烈。

他續稱，全行今年收入平均增長估計約為8%，中芯會較高，但擔心客戶上半年緊急補貨是「寅吃卯糧」，提前透支下半年的需求。

券商：華虹利潤率難大升 然而，瑞銀直言，華虹利潤率上升空間有限；野村削其目標價至16.4元，評級「中性」；美銀證券維持「跑輸大市」評級，目標價僅12元。高盛則唱反調，指在新能源、電動車和工業應用推動下，對華虹特色工藝的需求不斷增長，目標價22.7元，評級「買入」。

台積電月度收入