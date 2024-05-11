摩通撐港仍較內地城市優勝

近期多間外資大行轉軚唱好港股，股市亦見資金回流，惟能否持續尚未可知。投資銀行摩根大通以《香港作為金融中心前景》為題發表報告指出，香港的金融挑戰，包括高利率周期問題、內地經濟和地緣政治的結構因素，但這些因素的變化趨勢，不一定會令情況進一步轉壞，原因在於本港在法律體系、資本自由流動、與美元掛鈎等，較其他內地城市有優勢云云。

上月的全球金融中心指數指出，在營商環境、人力資源等競爭力大項，香港均跌出全球首5名，相較2018年在三甲之內，可見香港金融中心競爭力顯著下降。同時，香港金融業表現落後整體經濟，2022年和2023年本港金融保險業的本地生產總值（GDP）分別按年下跌2.6%和1.7%。

不過，摩通認為，香港作為單獨關稅區、稅制有利營商、港元與美元掛鈎，有助成為國際金融和貿易中心，本港一直加強金融基礎設施，也出招吸引人才。雖然內地經濟增速放緩，其經濟規模和金融服務需求依然龐大，仍為香港金融業提供大量機會。

地緣緊張助吸中企上市 另外，雖然減息時間和幅度存在不確定性，但該行稱，高利率環境不太可能永遠存在。反而結構性因素影響較長期，這包括內地潛在經濟增長會降至年均3.6%，通縮和經濟增長放緩等，惟市場似乎已經消化這些負面因素，相信進一步轉壞幅度有限。

該行亦補充須留意地緣政治影響跨境資金配置，這部分解釋了為何香港資管落後全球同業，以及外企漸漸將地區總部遷出香港。惟該行認為，地緣政治加劇緊張會有助香港成為內地企業更安全、更受歡迎的上市地點，去年居港的美國公民數量已回升至約疫前水平，或是出現轉機的信號。