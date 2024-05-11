金管新措施首月惠及3千中小企

香港金融管理局今年3月推出9項支持中小企措施，助理總裁（銀行監理）朱立翹表示，首月已有超過3,000間中小企受惠措施獲得融資。去年，本港主要銀行批出超過11萬筆中小企貸款，涉及逾4,500億元。

研擴銀行同業帳戶數據共享 朱立翹昨日出席一銀行活動致詞時稱，目前已有超過60%本地主要銀行採用貸款科技，配合「商業數據通」下，可以優化審批流程和擴闊產品選擇，有助中小企度身訂造信貸產品，毋須再過度依賴物業抵押，提升審批效率。

目前正與業界商討進一步擴大「銀行同業帳戶數據共享」（IADS）安排，包括考慮增加交換信貸資料和文件的範圍、參與的機構數目、優化交換訊息安排的模式等。她強調，業界需要繼續支持中小企數碼轉型，不斷改良信貸產品，金融科技及數據在此當中作用不可或缺。

渣打推中小企電商融資方案 活動上，渣打香港宣布與供應鏈金融科技解決方案提供商聯易融合作，為中小企客戶提供電子商務融資方案，支持其電子商務發展。

渣打香港區財富管理及零售銀行業務主管文偉成稱，中小企為香港經濟重要一環，冀協助他們在新經濟中升級轉型，因此推出針對電子商貿的融資方案，利用客戶在亞馬遜上的商業數據簡化申請貸款流程，讓客戶更快獲得資金拓展網上銷售，支援業務持續發展。

渣打香港中小企業銀行主管董美怡補充，市場預計今年度全球電子商務市場規模將達到6.3萬億美元。中小企在新計劃下毋須提供銀行流水單和抵押品，正好協助他們升級轉型，提升競爭力，迎接更多商機。

該行指出，在客戶同意下，從聯易融獲得實時的亞馬遜數據，例如商家的銷售業績及退款率等業務相關指標，銀行可以更全面掌握客戶最新的業務表現，進行信用評估，將大幅減省中小企提交紙本財務報表及文件的需要，並加快貸款申請的流程，合資格中小企可獲高達100萬美元的貸款額。