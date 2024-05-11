花旗唱淡A股 籲吼印度南韓台灣

滬綜指昨日勉強再創今年收市新高，花旗卻唱淡，將A股投資評級降至「中性」，認為即使反彈，內地股市的基本面仍弱，倒不如增持印度股市，對南韓和台灣股市的評級亦為「增持」。中國歐盟商會更不客氣，指出其會員對華投資興趣降至2010年有紀錄以來最低。

花旗指，下調中國評級是綜合了股票、利率、外匯、信貸及量化策略師的意見。今年MSCI新興市場指數每股盈利預測為增長20%，是發達國家的兩倍，但近日盈利增長勢頭已逆轉，故此在新興市場之中，僅偏好於具備影響力及強勁盈利增長動能的市場，當中智利及巴西增長最弱。即使中國股市近日出現反彈，但基本面仍然疲弱，故下調其評級。

深成指下跌 外資轉沽貨 該行給予滬深300指數今年底的目標為3,908點。該指數昨日收漲0.04%至3,666點，即花旗的目標較現價僅高6.6%。事實上，A股3大指數昨日漲少跌多，滬綜指收市僅升0.01%，收報3,154點；深成指收報9,731點，跌0.58%；創業板指數報1,878點，跌1.15%。兩市全日總成交9,125億元（人民幣‧下同），按日多1.26%；北向資金淨賣出63.03億元，相較周四淨買入80.14億元轉向。

內地順時投資表示，上市公司2023年的年報和今年第一季財報數據仍未有明顯反轉迹象，導致投資者沒有足夠耐心，更多以短線方式來應對，故板塊的快速輪動在情理之中。惟該行對後市仍抱樂觀心態，原因包括政策的出台非常到位，而且中國的經濟發展有足夠的韌性。

歐企對華投資意欲14年低 然而，外資恐怕沒有這樣的耐性。中國歐盟商會對逾500間歐洲企業進行訪問，發現他們對中國作為首選投資國地位正在下降，只有13%將中國視為首選投資目的地，除了是14年來最低，也較2021年時的27%縮逾一半。

受訪者對中國今年經濟放緩的擔憂加劇，55%將其列為3大業務挑戰之一，前一年該比例僅36%。超過一半受訪公司計劃削減成本，其中四分之一希望透過裁員來實現。另外，只有42%受訪者表示計劃在2024年擴大在中國的業務，比例是自2012年有紀錄以來最低。