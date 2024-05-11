恒指逼萬九 9個月最強

據報中國證監會及國家稅務總局等，正考慮減免內地個人投資者經港股通投資港股獲得股息時，須繳納的20%股息稅，以避免兩地雙重徵稅，但未有提及時間表。

瑞銀認為，若然消息屬實，對市場氣氛有正面作用，預期可提振港股日均成交額約4%，令南向通股份股息回報率提升一個百分點至約5厘，維持港交所「中性」評級，目標價262元。另外，認為機構投資者有機會被納入免稅範圍，因為當局旨在避免雙重稅，是更公平的安排。

里昂指出，措施生效後將有助H股估值回升，對港股日均成交額至少有中個位數增幅，惟提醒要留意港交所短期過度調整風險，維持「買入」評級，目標價285元。

成交千七億 港股通吸資 如是者，恒指昨日高開131點後維持升勢，一度漲455點，觸及18,993點的9個月高位，收市升425點或2.3%，報18,963點，連升兩日；全周累升487點或2.64%，連升3個星期。國企指數升158點或2.41%，收報6,718點；科技股相對落後，科技指數升14點或0.37%，報3,962點。

高息電訊石油股望受捧 亨達財富管理董事總經理姚浩然認為，減免港股通股息稅或會吸引資金追捧收息股，如內銀股、電訊股及石油股，由於相關板塊佔恒指比重較大，料對市況有幫助。不過，他預期，恒指在18,800至19,000點阻力頗大，短期料維持在18,200至18,800點上落為主，不妨炒股不炒市，有業績憧憬的新經濟股，以及主打高息的資源、中資電訊股，可趁股價調整時趁低吸納。

里昂指，港交所須提防調整風險。 恒生指數年內做好 多隻重磅中資股昨日做好