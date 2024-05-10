行業剖析：AI塑造製造業未來新格局

人工智能（AI）在工業軟件中崛起是投資者不容忽視的趨勢。隨着愈來愈多製造商轉向採用數碼解決方案來提升生產力及減少浪費，將AI融入這些平台將帶來顛覆性改變。透過推動創新、增加功能及開拓新市場，以AI驅動的工業軟件有望在塑造製造業未來方面發揮關鍵作用。

製造業的就業情況大致上已從新冠疫情中恢復過來，但經濟增長卻開始陷入停滯。留意到整個製造業的多個關鍵職位存在令人憂慮的技術短缺問題，該行業正在努力填補技術職位空缺，但美國製造研究所（US Manufacturing Institute）估計，到2029年仍將有約42.5萬個職位仍未填補。

驅動工業軟件廣泛應用 同時，製造業勞動力人口結構持續老化。由於人口逐漸老化及技術短缺問題持續，美國製造業的工資通脹遠高於製造業整體產品通脹率，從而導致製造商利潤率受壓。利潤率受壓促使製造商轉向數碼化來提升工業生產力。無論是過去或現在，採用工業軟件是製造業提升生產力的關鍵推動因素，疫情亦加速了這方面需求。

AI對工業軟件將會產生甚麼影響？相信將AI融入工業軟件開發，可顯著提升製造商的價值主張。具體而言，預期AI的應用將會帶來以下好處：首先是提升工作效率。AI可以提升軟件工程師的編程效率，加快創新速度及精簡制訂計劃書的流程。

其次是增強功能性。AI可以提升軟件平台的可靠性、介面和可用性。機器學習演算法能夠分析輸入的數據以識別模式，而AI利用這些資料作出即時決策，以增強軟件的作用。最後是拓展市場。由於功能增強及性能改善，AI的融入能夠促進工業軟件在新市場的應用，並開拓更廣泛的應用場景。

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