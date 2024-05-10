專家睇市：港IPO市場回暖指日可待

受累於近年的地緣政治、宏觀經濟及歐美資金撤離等因素，香港首次公開招股（IPO）市場日益淡靜，繼2023年香港IPO全球排名跌至第6位，全年募資規模縮水約55%至10年來低點後，今年延續低迷表現。

據會計師行統計，今年首季香港共12隻新股上市，總融資額創下2009年同期以來新低，為47億元，全球排名跌至第10。

中國證監會近期公布5項措施，包括支持內地各行業龍頭企業赴港上市、放寬「滬深港通」股票交易所買賣基金（ETF）的合資格產品範圍、將房地產投資信託基金（REIT）納入「滬深港通」、支持人民幣股票交易櫃台納入「港股通」及優化基金互認安排，相信有利拓寬兩地投資者的資產配置渠道及投資方向，有助本港招商引資和持續提升香港金融市場的發展，對本港金融市場及總體經濟發展有益。

特別對IPO而言，相信相關政策對港股長期發展有利，並體現政策面對加強及提升香港國際金融中心地位的支持。

另一方面，建議考慮早日開展「IPO通」，使內地投資者亦能參與香港新股認購，相信能吸引更多內地資金來港並促進市場活躍，同時能因此吸引更多國際大企業來港上市，以及進一步增加港股對全球資金的吸引。

此外，A股上市門檻的提高及新股活動放緩持續吸引內地企業轉戰港股，如能使內地投資者參與港股新股認購，相信亦能吸引更多內地優質龍頭企業赴港上市，利好股市長遠發展。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興（作者為註冊持牌人士）