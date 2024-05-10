股市估市：中港股市重獲資金青睞

市場對中國經濟前景重拾樂觀，整體氣氛向好，而香港股市更擺脫之前頹勢，現階段港股估值仍低，加上股份回購及派息增加，讓全球資金重新注視港股。

中港股市目前明顯地已脫離最壞情況，並從底部拾級而上。最近一個月恒生指數已上升不少，但市盈率仍偏低，並持續吸引資金流入，建議可多關注科技股，待回調時可作適當布局，或以月供形式布局恒生科技指數相關基金，至於政策利好的板塊也不要忽視。

中證監5措施助提振信心 中國證監會早前公布5項資本市場對港合作的措施，主要是提振中港股市信心，並鞏固香港於國際金融市場的地位，受公布措施帶動，刺激恒指近一個月大升超過一成，尤以科技指數表現更突出。是次措施主要涵蓋5大範疇，涉及多項資產，並加強人民幣國際化步伐，以及鼓勵更多內地龍頭企業赴港上市等，相信有關措施可有效改善港股的結構基本面，有利中長線的投資氣氛。

港股此輪強勁升勢，顯示市場資金重新檢視港股價值，惟相比其他市場，中港股市仍處低位。目前恒指市盈率僅8.3倍，國企指數為7.7倍，而科技指數僅15.6倍。

踏入5月，伴隨首季業績及第二季展望陸續公布，根據以往歷史經驗，股市的波動較大，預期短線走勢持續震盪。

不過，從中長線而言，隨着人民銀行降準與結構性降息後，「寬貨幣」政策將逐步落地，可有利激勵投資氣氛。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊