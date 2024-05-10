Blue Coast 4伙三房提價
市場競爭激烈，無損發展商提價信心。長實集團(01113)旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第3B期Blue Coast，昨日修訂價單5號，上調4個三房單位的定價，加幅介乎3至5%。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，是次提價仍屬溫和加幅，還未到成本價，相信餘下單位仍會陸續於短期內調整售價及優惠。該公司營業部首席經理郭子威指，項目昨以3,747.4萬元沽出1A高層A室四房戶，呎價約29,671元。
名日˙九肚山1868萬沽
同系的沙田名日‧九肚山自減價後交投不斷。長江實業營業經理詹勳榮表示，該盤最新售出第2座9樓A室，屬實用面積1,213方呎四房戶，享有泳池景及沙田海景，成交價1,868.3萬元，呎價約15,402元。該盤9日內累沽11伙四房單位，套現逾2.13億元。
反觀供應充裕的啟德跑道區，再有現樓單位減價出售。中國海外發展(00688)的維港1號，新近錄得9宗終止交易，涉及交易總額逾一億元。發展商隨即上調該批單位折扣率至最高34.5%，變相減價，並安排於周日重新發售。單位全屬兩房，最新折實價811.5萬至903.8萬元，折實呎價17,102元起。
同區由恒基地產(00012)等6大發展商合作發展的啟德天瀧，昨日招標售出2座21樓B室，實用面積1,002方呎，成交價3,306萬元，呎價約32,994元。
寶翠灣1號示範戶曝光
萬科香港發展的長沙灣連方II，夥同利嘉閣地產推出母親節置業優惠。而項目兩期自2月底撤辣至今共售82伙，套現逾6.54億元。
此外，新藝控股旗下坪洲寶翠灣1號，昨日首度開放3個現樓示範單位予傳媒預覽。包括連家具的5號屋，實用面積1,438方呎，另設花園及天台。該公司執行董事陳思遠稱，該盤至今已累沽9伙，套現近一億元，將於短期內展開新一輪銷售部署。
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