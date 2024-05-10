Blue Coast 4伙三房提價

名日˙九肚山1868萬沽 同系的沙田名日‧九肚山自減價後交投不斷。長江實業營業經理詹勳榮表示，該盤最新售出第2座9樓A室，屬實用面積1,213方呎四房戶，享有泳池景及沙田海景，成交價1,868.3萬元，呎價約15,402元。該盤9日內累沽11伙四房單位，套現逾2.13億元。

寶翠灣1號示範戶曝光 萬科香港發展的長沙灣連方II，夥同利嘉閣地產推出母親節置業優惠。而項目兩期自2月底撤辣至今共售82伙，套現逾6.54億元。

此外，新藝控股旗下坪洲寶翠灣1號，昨日首度開放3個現樓示範單位予傳媒預覽。包括連家具的5號屋，實用面積1,438方呎，另設花園及天台。該公司執行董事陳思遠稱，該盤至今已累沽9伙，套現近一億元，將於短期內展開新一輪銷售部署。