證券行100萬租旺角舖 高峰挫50%

踏入5月，市區街舖出現新一輪租戶洗牌潮，惟租金未見起色。由資深投資者黎永滔持有的旺角亞皆老街67至69號地下，原由時裝店租用，最新獲大型證券行承租，消息指，每月租金約100萬元，較高峰期月租大幅低逾50%。

據了解，上述證券行租用的地舖建築面積約1,800方呎，租期約3年，平均呎租約556元。至於是次暫未連同閣樓租用，閣樓面積約1,000方呎，若租用每月租金多約20萬元。

該物業之前連同閣樓由內地金行老鳳祥租用，月租於2015年時曾高達220萬元，但該商戶於2021年中遷出，於其後約3年間，以每年續約形式，先後短租予售賣燕窩等的補品店及本地時裝店，每月租金約40萬元。現時單以地舖最新月租作比較，較高位低約120萬元，差幅約55%。

黎永滔料歐資明年落戶 黎永滔確認已租出上述地舖予國際大型證券行，並指原先計劃連同樓上單位重建，惟接獲該商戶以長租約形式租用，遂延後有關計劃。他指出，現時舖位市場較疫情期間已明顯復甦，佔約七至八成新租戶為餐飲業，其餘有運動用品店等，新租戶不少亦為內地品牌。

他預期，市場舖位經過一輪消化後，明年會吸引歐洲大型品牌落戶，現時已有小量鐘錶店進駐市場。不過，舖位租金走勢方面，黎預期需要兩至3年時間，才可返回高峰期的一半。

另外，同區有藥房退場，奶路臣街6A至6E號德發大廈地下，面積約800方呎，原由該類商戶租用，近期以約26萬元重新租出，市傳新租戶為波鞋店。該舖舊租金約33萬元，最新租金低約21%。