二手樓蝕讓縮43%

4月錄257宗 將軍澳續重災 隨着整體二手交投減少，4月出現的貶值個案同時回落。綜合市場資料，期內有至少257宗同類跌價成交，按月減少約43%，但仍屬高水平，將軍澳繼續為重災區，涉及宗數近60宗屬各區中最顯著。樓價繼續倒流，沙田帝堡城兩房成交價重返10年前水平，原業主持貨約7年帳面輸12%離場。

資料顯示，3月份二手市場出現超過450宗帳面貶值個案，上月減少逾190宗，期內樓價蒸發逾4億元。當中有至少53宗屬2021年或以後購入轉手成交，佔整體比例約20%，而佔比最大為2019年入市個案，涉及至少57宗，佔比逾22%。

最少15宗貶幅逾三成 上月共錄至少15宗貶值幅度逾30%的二手買賣，並以銀主出貨態度最進取，大埔康樂園同類洋房，市傳以約2,000萬元轉手，較2015年購入價帳面低逾52%，為期內樓價跌幅最大轉讓。另沙田玖瓏山一伙四房銀主盤，上月拍賣場以1,620萬元拍出，較2021年入貨價帳面低約34%。

分區方面，將軍澳上月出現至少58宗帳面低於購入價的二手成交，佔全月約261宗的逾22%，而區內跌價成交中，佔逾40%為日出康城二手屋苑。元朗新盤低開，區內二手市場上月出現至少41宗貶值轉讓，佔全區整體成交中逾44%。

帝堡城售572萬返10年前 近日二手樓價回落，市場蝕讓持續湧現。富堡城物業廖志財表示，帝堡城6座低層E室，實用面積約547方呎，有裝修，3月叫價640萬元放售，減價至以572萬元成交，兩房戶做價跌穿「6球」重回2014年價位，呎價約10,457元。原業主2017年5月以650萬元購入，帳面蝕78萬元。

美聯楊浩然稱，大埔天鑽18座低層D室三房戶，實用面積約586方呎，議價24萬元，以706萬元獲承接，呎價約12,048元。資料顯示，單位2021年成交價為864萬元，帳面跌價約18.3%。

市區盤情況相若。市場消息透露，紅磡黃埔花園4期1座低層單位，屬套三房間隔，市傳以778萬元售出，呎價約12,025元，約4年帳面蝕逾220萬元。

單幢樓跌勢更明顯。中原張永泉表示，灣仔東基大廈高層4室一房戶，開價450萬元，投資者以406萬元購入收租，呎價約14,196元，原業主持貨約5年，帳面虧損174萬元，單位貶值約30%。

二手市場最新蝕讓成交