簡訊一覽
●安樂工程(01977)披露，擬透過競價方式及大宗交易，出售上海上市的南京佳力圖最多合共3%（相當於1,625.2萬股）A股，理由是「股東本身的資金需求」。以該A股昨日收市價7.24元（人民幣‧下同）計，若成功出售，料可套現逾1.1億元。
●維他奶(00345)遭三菱日聯金融集團於5月7日在場內按平均每股5.9963元沽售68.4萬股，持股量降至15.95%。
●東風汽車(00489)4月及首4個月汽車銷量分別為14.26萬輛及66.47萬輛，分別按年基本持平及增長11.32%；4月及首4個月新能源車銷量分別為2.38萬輛及9.42萬輛，按年分別微跌0.2%及增長36%。
●港龍中國地產(06968)今年首4個月共實現合約銷售金額約18.09億元人民幣，按年下跌57.94%。
●澳博控股(00880)今年首季虧損7,400萬元。於2021年開幕的澳門路氹物業上葡京首季毛收益為14.18億元，惟酒店日均房價按年跌14.3%至1,172元，可入住客房收益跌5.2%至1,085元。
●特步國際(01368)公布，向控股股東丁氏家族戰略性出售擁有「蓋世威」（K-Swiss）及「帕拉丁」（Palladium）品牌的KP Global，代價1.51億美元；及進行一系列融資工具重組。待出售完成後，董事會擬派特別股息約1.51億美元，即每股派0.447港元。
●世界黃金協會的報告顯示，4月全球黃金交易所買賣基金（ETF）連續第11個月流出。4月底，全球黃金ETF總持倉3,079噸，按月減少33噸，為自2020年2月以來最低，但月內金價上升，帶動資產管理總規模（AUM）按月升3%至2,290億美元，為兩年來最高。
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