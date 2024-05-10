●世界黃金協會的報告顯示，4月全球黃金交易所買賣基金（ETF）連續第11個月流出。4月底，全球黃金ETF總持倉3,079噸，按月減少33噸，為自2020年2月以來最低，但月內金價上升，帶動資產管理總規模（AUM）按月升3%至2,290億美元，為兩年來最高。