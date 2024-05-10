日傳上周兩度托匯涉逾四千億

日圓上周大上大落如坐過山車，當地媒體引述日本政府消息人士承認，官方曾分別在上周一每百日圓兌港元跌穿5算時，以及上周四早上入場干預匯市，估計規模達8萬億日圓（約4,013億港元）。

圓匯兌港元險守5算 另外，不論日本央行議息紀錄，抑或官員言論，都顯示當局轉趨鷹派。日圓兌每美元匯價昨日曾跌0.37%，低見155.96，每百日圓則低見5.012港元。

日本央行4月政策會議紀錄顯示，有必要提高利率，並最終減少央行買債規模。委員指出，通脹或超出預期，若4月季度報告中的展望得以實現，將在大約兩年內持續穩定地實現2%的通脹目標，產出缺口將是正值，所以利率或高於目前市場預期。

央行行長植田和男日前與首相岸田文雄會面後表示，關於日圓近期貶值問題，央行會在政策管理上密切留意有關情況，其言論被認為是呼籲政府與央行加強合作，共同應對日圓貶值的影響。

實質工資連跌24個月 通脹蠶食日本人薪資。日本厚生勞動省數據顯示，3月名義工資增長0.6%至每月301,193日圓（約1.51萬港元），連續第27個月錄得增長。可是扣除通脹後的實質工資按年跌2.5%，連續第24個月下跌，是自1991年有可比較數據以來的最長跌幅。