英息不變 鎊匯反覆

基金估美利率全年僅降一次 道指高開153 高息環境不利經濟增長，然而至今尚未能預見到美國何時啟動減息周期，故其他經濟體亦不敢輕舉妄動。英倫銀行昨日一如市場預期，第六度維持利率於5.25厘不變。英鎊匯價在議息結果出爐後偏軟，兌美元曾跌0.34%至1.2455；兌港元為9.74算，及後跌幅收窄。

英倫銀行會後聲明表示，過去幾年的加息正在發揮作用緩減通脹，通脹率已從2022年11%的高峰降至3月份的3.2%。該行指出，高通脹影響到每個人，對那些最無力承受的人傷害尤其嚴重，故需要確保通脹率降至2%並保持在該水平。近期在關鍵經濟數據中看到的進展令人鼓舞，但尚未達到減息的地步。在減息之前，該行需要看到更多證據表明通脹將保持在低位。

地產界轉看淡樓市 事實上，英國樓價亦出現放緩迹象。英國皇家特許測量師學會（RICS）公布的樓價平衡指數顯示，其中主要的新買家查詢指數由3月份的正6，收縮至上月的負一，是過去連升3個月之後無以為繼，反映當地樓市活動更趨停滯，特別是在倫敦和英格蘭南部地區。該指數是向測量師和地產中介發出問卷，衡量看漲和看淡受訪者百分比之間的差距。

業主信心半年最弱 該學會首席經濟師Simon Rubinsohn表示，按揭利率小幅回升導致過去一個月買家詢價減少，做決定略為謹慎。市場對利率敏感，而買家的負擔能力持續受壓。期內放盤量上升，物業放盤平衡指數4月為正23。

不過，賣方似乎看長期多於短期，因為3個月銷售預期指數跌至負一，為2023年10月以來最低，顯示放盤業主都預期短期的銷情呆滯。可是，12個月銷售預期指數為正33，雖然由3月時的正46滑落，但人們仍然強烈認為，明年縱然有英國大選這種不確定因素，但普遍都預期市場活動將在今年下半年和2025年回升。

全球利率高企，主因美國聯儲局遲遲不能減息。美國大型私募基金黑石集團總裁Jon Gray更預期，美國經濟增長放緩，原因是通貨膨脹揮之不去，將會影響聯儲局減息的能力，料今年美國只會減息一次。美股3大指數周四早段個別發展，道指升153點，報39,210點；標指升7點，報5,195點；以科技股為主的納指跌26點，報16,276點。

另外，美國上周首次申領失業救濟人數為23.1萬人，高於預期的21.2萬，也是自去年8月以來最高，前值上修至20.8萬。上周連續申領失業救濟人數升至178.5萬人，亦高於預期的178.2萬人。

英國近年利率走勢