Airbnb首季多賺1.2倍

本季業績指引遜色 累股價曾跌7% 民宿租住平台Airbnb公布了首季度業績，於截至3月底止一季內收入按年增長17.82%至21.42億美元，純利按年增長1.25倍至2.64億美元，勝過市場預期。不過，市場似乎更在意公司對本季的業績指引遜色，拖累其股價於周四早段曾跌7.8%，低見145.57美元。分析員則堅持看好，認為該公司接下來仍會受到巴黎奧運會帶動的需求提振，全年收入增長有望達到14%。

業績公告顯示，Airbnb整體訂單總額（GBV）為229億美元，按年增長約12%。GBV涵蓋租金收入、服務費、清潔費在內的各類費用，主要反映出旅遊的需求。值得留意的是，上季度強勁的業績表現某程度上是由於復活節假期較往年提前，導致相關收入提前反映。該公司估計本季度收入介乎26.8億至27.4億美元，相當於按年增長8至10%，差過市場預期。

分析師仍看好全年收入增長 投資研究機構晨星（Morningstar）高級股票分析師Dan Wasiolek認為，假期因素的影響不會對整體上半年業績構成衝擊，仍有信心Airbnb可以實現雙位數的全年收入增長。不過，他估算的合理股價水平僅為137美元，仍然低於現價。

亞太拉美標青 華出境預訂飆 Airbnb表示，在夏季旺季到來之前，已經感受到「強勁的旅遊需求」，尤其是在巴黎奧運會等體育盛事即將來臨之際。雖然公司預測本季度收入增長將放緩，但同時認為第三季增速將會再受到提振，原因是消費者在夏季旅遊的計劃可能會推遲並積壓至第三季。

就各個地區而言，亞太區和拉丁美洲成為強勁的增長引擎，其中亞太區預訂晚數按年增長21%，主要受跨境旅遊的帶動（單計跨境預單按年增長28%）。儘管中國相關業務復甦緩慢，但出境預訂也開始稍見起色，上季來自中國並出發至其他地區的預訂晚數按年大增接近80%。

拉丁美洲方面，上季預訂晚數按年增長19%，而在該地區之內的跨境訂單亦按年增長30%。該公司直言，拉美的市場增長明顯較其他成熟市場強勁，帶來更多機會。

Airbnb又透露，未來會提供更多服務，包括機場接送、清潔，甚至是私人廚師等。該公司強調，其於全球大多數國家的業務滲透率仍然偏低，這意味着巨大的潛在增長機會。公司正努力擴展國際業務，專注於全方位推廣及產品本地化等，在今年首季度，新拓展市場業務預訂量增速較原有的核心市場增速快兩倍。

Airbnb上季業績摘要