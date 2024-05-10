恒生鼓勵年輕人 發揮創意潛能

企業近年致力履行企業公民責任和積極回饋社會，已成為推動業務之餘的重要發展方向。恒生銀行為早已推動社區投資計劃的企業之一，從專業知識到培育未來領袖，透過不同平台和活動推動理財教育，同時亦讓年輕一代發揮創意及盡展所長，提升他們應對未來的技能。

辦手機貼圖設計比賽

為了激發年輕人創意和潛能，恒生銀行趁着母親節及父親節的重要日子，最近舉辦「創意同恒」恒生貼圖設計比賽，邀請香港恒生大學藝術設計系的學生參加，以母親節及父親節主題，結合恒生品牌理念「恒變生無限」，設計一系列手機貼圖，展現學生們的藝術創意和潛能。該比賽結果由歐陽海瑩同學設計的可愛貼圖奪冠。大家除了可在網上下載冠軍及另外5位得獎學生優異作品的貼圖外，當中8款設計更被特製成咕𠱸在6間指定恒生分行展出，將分行打造成溫馨和創意滿載的好地方。6位優勝學生更獲得在香港頂尖創意廣告公司實習的機會，培育未來藝術創意人才。