股壇MasterMind：恒指上望19800點 騰訊美團更值博
內地最新進出口數據好過預期，港股連跌兩日後，昨先跌後升，收市升223點，報18,537點；港股重拾升勢，反映市底轉強？儘管科技股撐市，惟阿里巴巴(09988)相對落後，追落後恐得個吉？據報杭州、西安全面取消住房限購措施，帶挈一眾內房股急彈，板塊最壞時間已過？
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，港股現階段明顯有支持，預料恒指有機會上望19,800點，呼籲股民切勿輕易睇淡。
內房宜吼中海潤置龍湖
想知道楊韻銳更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/產經/odn-20240510-0510_00202_045/股壇MasterMind：恒指上望19800點--騰訊美團更值博
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：