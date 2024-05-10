產經

股壇MasterMind：恒指上望19800點 騰訊美團更值博
內地最新進出口數據好過預期，港股連跌兩日後，昨先跌後升，收市升223點，報18,537點；港股重拾升勢，反映市底轉強？儘管科技股撐市，惟阿里巴巴(09988)相對落後，追落後恐得個吉？據報杭州、西安全面取消住房限購措施，帶挈一眾內房股急彈，板塊最壞時間已過？
大華繼顯（香港）策略師楊韻銳（Curtis）昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」上表示，港股現階段明顯有支持，預料恒指有機會上望19,800點，呼籲股民切勿輕易睇淡。
內房宜吼中海潤置龍湖
內房股方面，Curtis相信，內房板塊在政策上最壞時間已過，預計未來會有更多內地城市加入放寬限購行列，但提醒股民要留意，新政策實行後有否刺激內房銷售，認為半國企的萬科企業(02202)可視為內房的興衰指標，因為集團規模大，能率先反映政策措施是否具成效。Curtis又建議，揀選內房國企，可留意中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)；至於內房民企，龍湖集團(00960)亦是不錯選擇之一，因旗下擁有住宅及商業項目，現金流較穩定。
科技股繼續撐市，惟阿里巴巴未見明顯升幅，Curtis亦預料，集團於下周二（14日）公布的業績，未必會為市場帶來驚喜，預計阿里巴巴首季收入僅增長5.6%；相反預計騰訊(00700)及美團(03690)首季收入，將會分別增長9.6%及18%，認為後兩者相較阿里巴巴更值博。
想知道楊韻銳更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。
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