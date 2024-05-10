宏利去季少賺38% 新業務價值創新高

港澳核心盈利漲五成 業績公告顯示，宏利上季新做業務價值按年升34%，至6.69億加元，創新高。其中，亞洲增長28%至3.43億加元，加拿大及美國各升71%及9%。至於上季新做業務合約服務利潤（CSM）升52%至6.58億加元。

期內年度化保費等值（APE）銷售額升21%至18.83億加元。另全球財富與資產管理業務錄67億加元的淨流入，高於去年首季的44億加元。

宏利香港及澳門首季的核心盈利、新做業務價值以及新做業務CSM均錄得雙位數增幅。其中核心盈利為18.87億港元，按年升52%。新做業務價值錄10.05億港元，按年升15%。

此外，外媒引述英國保誠集團指，繼去年9月關閉新加坡的一個財富管理平台後，已關閉香港的財富管理業務Pulse Wealth，以精簡業務，專注於其他財富產品，並會繼續留在香港財富市場。該企已成立專門的高淨值業務團隊，在港尋找機會；又指已決定重新調整工作重點，以配合核心財富戰略。

另邊廂，花旗集團昨宣布將合併日本和北亞及澳洲區域，成立新的日本、北亞及澳洲區域。該區域包括澳洲、內地、香港、日本、澳門、新西蘭、南韓及台灣市場。至於在今年3月被委任為北亞及澳洲區域及銀行業務主管的龍明睿（MarcLuet）將負責監督新整合區域，並繼續擔任日本區域及銀行業務主管，直至繼任人獲委任。