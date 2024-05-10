港交所：中東企赴港上市可期

逾百公司排隊掛牌 她指出，恒生指數表現及港股日均成交在4月份明顯改善，達1,300億至1,500億元，即使內地五一長假期期間無「北水」，成交額仍企穩1,100億元樓上，形容情況令人振奮，亦對新股活動有利。第一季首次公開招股（IPO）申請按年增三成，至今有逾100間企業排隊上市，她透露自中國證監會早前公布惠港5項措施後，上市科接獲許多企業查詢。

港交所去年2月與沙特證交所集團簽署合作備忘錄，沙特證交所集團行政總裁Khalid Al Hussan指，雙方不只建立夥伴關係及吸引投資者，現時正建立更多互聯互通，是兩地資本市場融合，並有良性競爭，相信能帶動兩地資本市場持續增長，兩地正加強金融聯繫和協同效應，相信香港的科技創新和沙特經濟多元化願景，可以促成更多資本市場以外的合作。陳翊庭則提到，經過多年與中東建立聯繫，希望現在可以促成兩地投資者和企業從交流中取得實質成果。

政府研沙特設經貿辦 兩個交易所昨日合辦論壇，為沙特證交所首次在海外舉辦的資本市場論壇，有超過650人參與，當中有約200位來自內地及香港等地的金融人士出席。除峰會論壇外，一連兩日的企業接洽活動，將有300多場雙邊會議及合作機會，參與者包括200名投資者和40多家企業。

此外，為加強兩地聯繫，港府財金官員表示，政府考慮在沙特設立經濟貿易辦事處，並正推動追蹤港股的交易所買賣基金（ETF）在沙特掛牌，相信可促進資本雙向流動。

財經事務及庫務局稱，香港可以圍繞「引資本、引技術及引智才」等3方面，與卡塔爾、埃及和其他「一帶一路」沿線國家加強合作。港府未來會繼續推動香港金融及專業服務業與中東及其他「一帶一路」地區更深、更廣的合作，持續耕耘中東機遇。