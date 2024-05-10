Arm估收入按季倒退 股價曾挫近8%

半導體板塊繼續受惠於周期復甦，英國晶片設計架構專利公司Arm上季收入按年增長46.6%至9.28億美元，按非公認會計準則（Non-GAAP）的經調整純利3.76億美元，按年大增19.88倍。不過，該公司對本季度的業績展望相當保守，預測收入介乎8.75億至9.25億美元，相當於出現按季倒退。

展望全年營業額僅296億 在高估值的基礎下，Arm保守的業績指引觸發股價大跌，周四美股早段一度曾挫7.83%，低見97.76美元。雖然行政總裁Rene Haas再三強調人工智能（AI）帶來的需求有利公司實現業務增長，但市場顯然不收貨。展望2025財年（截至3月底止年度），該公司估計收入介乎38億至41億美元（約296億至319億港元），以中位數計相當於按年增22.17%。

Arm預測本財年經調整每股盈利介乎1.45至1.65美元，中位數增長為22.04%。考慮到該公司接近30倍的市銷率，以及超過200倍的市盈率，大約兩成的收入及盈利增長指引明顯難以支撐估值。即使公司強調多項業務亮點，比如手機相關晶片專利收入大增、愈來愈多汽車使用Arm架構晶片、伺服器晶片市場份額增長等，在過高的估值面前都顯得無力。