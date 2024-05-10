內地傳研減免港股通股息稅 恒指回升

要留意，北水在此時卻趁勢沽貨，昨日淨沽出41.7億元，流出規模不僅是3月25日後最勁，終止了連續淨買入25個交易日的紀錄。大市全日成交按日少近4%至1,236億元，沽空比率為12%。

值得留意的是，早前提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）又再發功唱淡香港，其於社交平台貼文引述本周外媒有關「香港樓市痛苦下跌」的文章，並評論指香港很難免受疫情後續影響及「中國衝擊」，故無論政治和經濟方面，這個周期與以往有所不同。