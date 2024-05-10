內地傳研減免港股通股息稅 恒指回升
內地上月進出口數據勝預期，帶動港股及A股周四齊升，其中港股反彈223點或1.22%，重上18,500點，結束兩日跌勢。滬綜指亦收升25點或0.83%，報3,154點。據報內地正考慮減免個人投資者經「港股通」投資港股所須繳納的20%股息稅，從而提高港股流動性，並吸引企業赴港籌集資金，有指中國證監會和國家稅務總局等監管機構亦正在審議相關方案。不過，香港交易所(00388)及香港證監會均不予置評。
恒指昨先跌後回升，低開7點後一度跌35點，見18,278點，惟指數在內地外貿數據出爐後凌厲反彈，最多升246點，見18,560點，收市仍貼近全日高位。
北水掟41億 航運股受捧
要留意，北水在此時卻趁勢沽貨，昨日淨沽出41.7億元，流出規模不僅是3月25日後最勁，終止了連續淨買入25個交易日的紀錄。大市全日成交按日少近4%至1,236億元，沽空比率為12%。
羅奇再發功 唱淡港樓
信誠證券聯席董事張智威認為，恒指只要不跌穿18,200點，後市應可上望19,000點，主因大市成交、氣氛等因素配合。
內地股市方面，昨日北上資金合計淨買入80.13億元人民幣，結束兩日淨賣出。中國人民銀行同日開展20億元人民幣7天期逆回購操作，利率維持在1.8厘。人民幣兌每美元中間價周四報7.1028，按日跌12點子。
值得留意的是，早前提出「香港玩完論」的摩根士丹利前亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）又再發功唱淡香港，其於社交平台貼文引述本周外媒有關「香港樓市痛苦下跌」的文章，並評論指香港很難免受疫情後續影響及「中國衝擊」，故無論政治和經濟方面，這個周期與以往有所不同。
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