中國貨供俄反跌 自荷蘭進口增31%

由地緣政治衝突推動的全球貿易變局之下，中國與俄羅斯的經貿關係更加緊密。海關總署數據顯示，今年首4個月中俄貿易總值達到5,437.1億元（人民幣‧下同），按年增長7.9%，其中進口增長13.8%至3,113.7億元，惟出口僅增長1%至2,323.4億元。

企業領袖冀重組供應鏈 話雖如此，若單看4月數據，近期屢遭西方勢力誣衊「產能過剩」的中國，對俄羅斯的出口不升反跌，從去年同期的661.9億元降至590.3億元，反倒是俄國對華的出口有所增長。另外，中國4月從荷蘭的進口額約14億美元，按年增長約31.69%，相信亦是由於美國打壓，需要加緊購買光刻機設備，建立本地的半導體生產線。

全球貿易趨勢的變化亦正在推動企業重新平衡供應鏈。有研究顯示，47%企業領袖將「重新平衡及增強供應鏈韌性」，視為關鍵業務首要任務優先事項。瀚亞投資委託羅兵咸永道新加坡編製白皮書，評估全球供應鏈轉變造成的影響，調查了150名資深商業領袖，涉及北美、歐洲及亞洲不同的行業，發現企業對於重組供應鏈的渴求相當迫切。

其中，有75%受訪者認為，未能重新平衡供應鏈構成的潛在盈利損失，將高於重新平衡的成本；視乎不同行業而定，假如未能重新平衡供應鏈，將使公司在未來10年面臨19至24%的利潤損失風險。

瀚亞投資認為，隨着供應鏈日趨多元化，預計印度、東南亞、墨西哥等市場的重要度將會提高。然而，這些市場目前在全球及地區的股市指數中，只佔很小的權重，且多偏向獲廣泛持有的大型股，故投資者的新興市場持倉可能需要考慮採取更具針對性的方針，以捕捉市場機遇。