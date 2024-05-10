杭州西安撤限購 瑞銀：買樓意欲仍弱

倡補貼降按息助民眾置業 據杭州住房保障和房產管理局通知，7項優化調整房地產市場調控措施，自昨日起實施，明確提出在當地買樓不再審核購屋資格、取消公證搖號銷售要求、加強住房信貸支持、優化積分落戶政策等。其中提到「在本市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶」，當局官員解釋不能片面理解為「購房即落戶」，擬大幅提高自有產權住房的賦分權重，後續會以出台的實施細則相關規定為準。

同屬二線城市的西安也發通知，進一步促進樓市平穩健康發展，共推出10項舉措，包括居民家庭在當地買一二手樓均不再審核購屋資格、對建築面積大於144方米的住房在搖號選樓時也不再實施「剛需優先」。內媒引述中指研究院市場研究總監陳文靜預計，接下來內地核心城市將繼續優化限購政策。

多地陸續救市鬆綁，卻未必能刺激民眾入市。瑞銀實證實驗室發表研究報告指，據其上月對2,500名內地消費者進行調查顯示，內地樓價自去年中開始持續下滑，令市場進一步看淡樓價。而「以舊換新」的換樓需求或升級優化住房，往往是受訪者計劃買樓的主因，報告指現時最能有助刺激置業信心的3大因素，包括政府提供現金補貼、下調按揭利率及放寬限購措施。但市場的憂慮仍跟去年8月調查相若，包括政策轉向的風險等。

碧桂園地產：無法按時付息 陷困的內地房企繼續閉翳，碧桂園地產在中國銀行間市場交易商協會公告，無法按時在5月9日支付兩期境內中期票據「23碧桂園MTN001」和「23碧桂園MTN002」的利息，將盡力於寬限期3個工作日內、不遲於下周一足額償付。該企指，面臨經營環境日趨複雜嚴峻，目前公司正全力籌措資金，因銷售恢復情況不達預期，資金調撥困難等而無法償付相關利息。如果寬限期內仍未完成償付，在民營企業債券融資支持工具項下，中債信用增進公司將按約定履行增信責任。