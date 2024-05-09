美打壓只加不減 華製造業得自強

中美博弈已成為全球投資者必須要考慮的重要風險因素。美國為保世界霸權，對中國戰略產業的打壓只會有增無減。最新傳來美國擬進一步禁止高端晶片供華，而中國戰略科企則繼續展示實力，積極打拚國際市場。得謹記，製造業是中國經濟安身立命之本，與其心存僥倖美國會放鬆打壓，倒不如堅決加快提升製造業綜合競爭力，突破技術瓶頸，收窄與美國的技術差距。畢竟打鐵還須自身硬，自強才能免受欺壓，爭取應有的話語權！

無可否認，美國在晶片技術方面擁有優勢，近年白宮推動美國製造，全面提升對晶片業的補助，並刻意重塑全球產業鏈和供應鏈，聯同盟友強化互補，同時加大對中國的圍堵，千方百計截斷高端晶片及相關設備的對華供應，以保美國優勢。

事實上，在新經濟時代，創新科技是經濟實力的重要指標，不少經濟體為了取得技術，明知美國霸道都願意合作，目的就是希望取得相關技術。就如近日傳來，近幾年外交上游走於與中美之間的沙特阿拉伯，其新成立的半導體和人工智能技術投資基金表示，若然美國要求，基金將撤資中國，原因是需要在中、美技術之間作抉擇，目標是發展本國的半導體產業。可見美國正逼迫經濟夥伴選邊站，要獲得美國技術，就得切斷與中國的相關聯繫。

有別於可以靠自然資源去滿足溫飽、安於國際分工的小國，中國是人口眾多、幅員遼闊的大國，得建立完整體系、平衡產業系統及經濟生態，才能保障國家安全，而製造業正是中國經濟之本，是經濟系統的核心與基礎。這些年中國致力於製造業升級改造，全面提升產業實力，中國造船業的國際市場份額已連續14年居世界第一，中國電動車產業領先全球，在太陽能板及鋰電池等領域也是手執牛耳；中國的高速鐵路運輸網絡傲視全球，物聯網與流動通訊網絡的先進建設，有效提升數碼經濟發展。凡此種種，都是中國製造業實力的體現。

當然，不能否認的是，中美在創新科技上仍存在差距，特別是晶片技術，亦正因如此，美國必定會在這方面嚴厲圍堵中國。問題是，這充其量會令中國相關發展放慢，但不能改變進步的大方向。近年中國的戰略科企在高端智能手機應用自家晶片技術，在市場大賣，搶攻美國手機品牌份額，就是例子。未來中國科企要在更多領域展示技術突破，結合自身龐大的消費市場、完善的製造業供應鏈等優勢，來爭取厭倦美國霸權，尋求互惠共贏的貿易夥伴選擇使用中國的技術制式與產品。

說到底，各地出口本國具優勢的產品乃國際貿易的基礎。可為了打壓不斷搶攻國際市佔的中國新能源產業商品，歐美擬以中國「產能過剩」為由高築貿易壁壘，是不折不扣的貿易保護主義，最終損及全球經濟的綠色轉型和新興產業發展，零和思維破壞全球經貿秩序。中國須心無旁騖，堅守為自身可持續發展及世界共同利益的奮鬥目標，以舉國之力全力以赴強化製造業實力，謙虛務實應對好這百年大局！