股市估市：港股短線料先行整固

恒生指數自4月低位16,044點反彈逾2,500點，主要由資金流入驅動升勢，惟未見長線基金積極部署，而大市基本面尚未跟上。港股若要進一步開拓上升空間，仍視乎內地政策方針以至經濟走勢，能否帶動企業盈利向上。月內關注龍頭科網企業陸續公布季績，中線觀望內地三中全會上有關改革藍圖。恒指料需先行整固，回試18,000點或以下。

德昌上望13元阻力 儘管受制於高利率環境，終端消費需求不振，新車定價受壓，汽車業增長放緩，但電氣化、減碳排放、提升安全性及舒適度的發展趨勢不變，有利於德昌提升旗下產品佔每輛車的比重，報告期內亦繼續贏得新訂單。

與此同時，公司上半年致力提升生產效率及梳理產品線，漸見成效，毛利率改善2.2個百分點至22.2%。預計公司有望實現全年營業額增長5至7%的目標。估值上，德昌現價對應2024財年預測6.2倍，低於5年平均值，預測股息率5.2厘，估值不高，股價向上阻力位13元，支持位10元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）