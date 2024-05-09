專家樓評：按揭需求驟增 買家4招自保

政府全面落實樓市撤辣，釋放市場積壓多時的購買力，交投量顯著回升，按揭申請宗數亦同步增加。根據金管局住宅按揭統計調查結果，3月份新申請按揭貸款的宗數報8,622宗，按月大升七成，創6個月新高。

不妨同時向數間銀行申請 近期按揭需求急增，銀行處理大量申請時未必可以一下子消化，或會導致「塞車」，即按揭審批時間或被延長等情況發生。為了能順利申請按揭，以免影響後續買賣流程，建議可循以下4方面自保。

首先置業人士要明白，對於物業種類、樓齡及借貸人職業背景等因素，銀行審批按揭申請的取態都會有所不同。相對於樓齡較舊的唐樓或是銀主盤，成交活躍的大型屋苑通常較易獲銀行受理；相較於自僱人士，工作較穩定的受薪人士的按揭申請一般較易獲批。準買家可根據實際情況，貨比三家，一次過向3、4間銀行提交按揭申請，從而選擇最優惠的按揭計劃，節省時間。

另外，借貸人應預先準備好所需文件，按揭申請才會更為順利，並可節省時間。受薪人士提交的文件較為簡單，一般只需要過去3個月的銀行月結單、入息證明及工作證明即可，但如果是自僱人士，便需要預備過去6個月的銀行月結單、商業登記證及財務報表等文件。而內地人士申請按揭，則需要提供完稅證明、流水帳及驗資報告等。

其次，近年不少買家會選擇透過按揭保險承做高成數按揭，而涉及此方法的申請，銀行需要再經按揭保險公司審批，因此比一般申請更為需時，買家與業主協商成交期時，建議預留2.5至3個月，以確保交易順利完成。

最後，申請按揭最重要是於成交期內成功獲批，坊間有按揭中介以「高回贈」作招徠，但對相關銀行的審批方式及準則缺乏了解，以致最後未能成功申請按揭。為免因小失大，如有需要短時間內申請按揭，建議應透過專業的大型按揭轉介公司協助處理及配對合適的銀行。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦