宏觀剖析：英面臨硬着陸 幣策勢鬆

美股業績期至今，整體企業盈利表現良好，截至上周五已有400間標普500成分股公布業績，當中有79%即316間優於預期，盈利好過預期幅度近9%，當中11個子行業盈利全部好過預期，業績表現符合更多行業盈利復甦，帶動股市廣泛好轉的觀點。

同時，美國聯儲局主席鮑威爾上周在記者會的言論符合「鴿派」的分析預期，通脹數據疲軟或勞動力市場轉弱將令聯儲局減息。同時他堅持政策利率具足夠限制性，因此沒有理由考慮加息。加息憂慮消退，加上最新非農新增職位、失業率及平均時薪增幅都差過預期，市場重訂減息預測利好投資氣氛。雖然股市短期內或保持波動，但全年每股盈利升超過10%的穩健增長或佐證股市進一步上行是合理。

嚴重成本壓力主導通脹 美股以外的其他資產亦具投資機會，如打算長期持有英鎊的讀者可考慮英國國債鎖定高收益。英國硬着陸風險上升，或令英倫銀行急速減息，利好債價。

最近英國通脹和就業數據再次確認英國或走向硬着陸的觀點。英倫銀行看重的消費物價指數（CPI），3月份按年升幅放緩至3.2%，略高於央行預期的3.1%。但審視細節，幾乎沒有證據反映通脹持續由「需求驅動」，取而代之的是行業相關的嚴重成本壓力。

以酒店房價為例，整體入住率按年下跌，3月份跌幅尤其嚴重，但與國民生活工資上漲相關的嚴重成本壓力影響酒店房價，而在價格升幅較預期強的食品零售業，以及休閒娛樂用品（利潤率通常也相對較低）也有類似成本推升價格的情況。成本變化似乎繼續在通脹環境發揮更大作用。

由於服務密集型行業的需求已經放緩，預期需求和就業或承壓。有關受僱人士繳稅情況，3月PAYE（Pay As You Earn）初值顯示，當月受薪人數急降，初步估計下跌6.7萬人。雖然數值往往被大幅修訂，但四分之三的工業子行業受薪人數按月下降，20個子行業中有13個受薪人數連續兩個月下跌，是首次連續兩個月發生。

勞工市場廣泛放緩惹憂 目前勞動力市場廣泛放緩的情況比放緩速度更值得市場留意，預計未來幾個月將進一步弱勢，勞工成本上漲但人手供應更廣泛放緩，加上需求低迷，失業率或因此大幅上升。

大多數市場人士仍認為英國減息幅度介乎歐元區和美國的平均值，建議宜謹慎對待此觀點，勞動力市場弱勢或推動英國貨幣政策比其他地區更寬鬆，預期英倫銀行至2025年第三季的減息幅度達3.75厘，10年期英國國債孳息率則由目前約4.22厘一直回落至2025年第二季約2.75厘，期間的債價潛在升幅或為投資者帶來理想回報。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪