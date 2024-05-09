中環The Henderson 外媒：出租率僅六成

中環甲級寫字樓The Henderson將入伙。

該商廈落實租戶包括拍賣行佳士得、瑞士鐘錶製造商和私募股權公司等。而報道引述多個地產代理消息透露，項目出租率僅得約60%水平，而恒地亦確認該出租率，並指項目將進一步加強集團在商業核心區立足點，以及增加經常性收入來源。資料顯示，該集團去年9月曾表示，項目的出租率接近50%。

據市場資料，該項目一個高層全層單位，面積約12,000方呎，以每月約144萬元租出，平均呎租約120元。

甲廈租賃料未見底 戴德梁行的數據顯示，香港甲級商廈租金較2019年高峰期，已累挫近40%，而根據政府資料，空置率亦達到16%的歷史新高。該行預計，未來5年市場將有多達670萬方呎寫字樓新供應，相當於The Henderson的14倍樓面面積。該行資料亦指，本港核心商業區寫字樓租金經過連續3年上升，於2018年底曾飆升至每方呎約166元的新高水平。

不過，報道又引述瑞銀集團指，現時本港核心商業區寫字樓租金，仍較新加坡的濱海灣地區高出約35%。高力香港則指，香港甲廈租賃市場仍未見底，在經濟疲弱推動下，不少跨國公司正縮減規模，而內地企業亦因預算所限，未有如市場預期般快速進駐。