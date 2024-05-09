朗賢峯售4伙吸金半億
鐵路新盤交投不斷，鷹君(00041)旗下何文田站朗賢峯第IIB期，昨日連售4伙，成交價介乎738.7萬至1,858.6萬元，單日吸金4,980.4萬元。包括6A座9樓A室三房戶，實用面積774方呎，以1,547.1萬元沽出，呎價約19,988元。鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，項目兩期於兩周內共沽逾511伙，套現超過63億元。
MONACO MARINE連沽3戶
會德豐地產的啟德MONACO MARINE，昨亦連沽3伙，共涉3,094.2萬元。同區由恒基地產(00012)發展的HENLEY PARK，以3,293.3萬元售出1A座28樓A室三房戶，實用面積937方呎，呎價約35,147元。
豪宅方面，國際集團及大富控股合作的西貢尚林，以4,500萬元賣出洋房A，實用面積1,696方呎，連花園，天台及泳池，呎價約26,533元。恒隆地產(00101)的黃泥涌藍塘道23-39項目，以2.5億元招標售出29B號洋房，呎價約54,360元，另享有共8%現金回贈及30個月管理費優惠。是次較毗鄰洋房2018年做價低約24%。
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