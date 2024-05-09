新盤概況：YOHO Hub II累收逾7000票

雨後周六推售59個單位

另外，星星地產旗下元朗雨後，本周六發售餘下所有兩房單位。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，周六將推售59伙，折實價383.97萬至1,007.73萬元，當中新推的兩房戶呎價13,478元起。