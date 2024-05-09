新盤概況：YOHO Hub II累收逾7000票
各區新盤出招力吸客源。新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II積極軟銷。新地代理總經理陳漢麟表示，項目過去6天已累接逾7,000張入票，按周六首輪發售210伙計，暫錄超額認購逾32倍。新地會董事總經理謝文娟稱，新地會會員購買該盤可獲1%售價折扣優惠。
壽臣山15號標售洋房2號
英皇國際(00163)等合作發展的壽臣山洋房項目壽臣山15號，上載最新銷售安排，落實周日起招標發售洋房2號，物業實用面積12,073方呎屬全盤最大，連花園及天台，附泳池及升降機。
市區餘貨盤減價潮持續，佳寧娜(00126)及宏達控股合作的長沙灣佳悅，昨修訂價單5號，調整3個高層單位的售價，計及折扣變動後，有開放式戶減價約3%，為實用面積201方呎的26樓C室，折實價331.2萬元。萬科香港發展的何文田VAU Residence，將6伙單位折扣率上調至最多38%，個別單位實際減價約18%，開放式戶折實價445.4萬元起。新價單周日起生效。
雨後周六推售59個單位
另外，星星地產旗下元朗雨後，本周六發售餘下所有兩房單位。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，周六將推售59伙，折實價383.97萬至1,007.73萬元，當中新推的兩房戶呎價13,478元起。
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