二手轉靜 交投插水

屯門元朗月內挫四成 東涌僅9宗最淡 新盤低開搶客，各區二手交投靜上加靜。綜合市場資料，5月全港8個主要住宅地區買賣量，其中7個較上月同期回落，跌幅介乎約4.5至48.5%，屯門及元朗兩區均再挫逾四成，跌幅為各區中最顯著。而東涌二手市場本月仍暫錄個位數成交。

屯門二手市場本月暫錄約17宗買賣，較上月同期錄約33宗明顯放緩。美聯梁浩文表示，新盤減價，二手業主未有跟隨，交投因而減少。如同區豐景園3座低層8室，實用面積約309方呎，叫價308萬元，零議價下售出，呎價約9,968元。

御半山傳5年貶值29% 區內再錄蝕讓成交。市場消息透露，御半山2B座一個中層單位，實用面積約388方呎，減價至445萬元售出，呎價約11,469元。原業主持貨約5年，帳面貶值約29%。同樣坐落西北區的元朗，5月暫錄約18宗二手買賣，較4月同期錄約31宗，按月大幅回落約41.9%。

撤辣後東涌二手交投爆升，本月暫錄9宗買賣，屬各區中最靜，較4月同期少約30.8%。美聯吳楚興稱，市區新盤平賣，吸走區內大批投資客，餘下只有用家入市，購買力轉弱。區內指標映灣園10座低層H室，實用面積約927方呎，剛以880萬元成交，屋苑呎價再跌穿一萬元。

嘉熙持貨6年蝕184萬 至於近月交投最旺的將軍澳二手市場，該行劉卓豪表示，本月暫錄約44宗買賣。資料顯示，與上月同期相比減少約26.7%。市場人士透露，日出康城LP10第2B座中層套三房單位，實用面積約880方呎，以1,368萬元售出，呎價約15,545元。單位不足3年帳面跌價約127萬元。

事實上，二手市場成交近期都集中為蝕本貨或平盤。中原徐家倫指，大埔白石角嘉熙錄本月首宗買賣，單位為5座高層A室，實用面積約463方呎，叫價約720萬元，議價後以628萬元沽出，呎價約13,564元。原業主於2018年6月以812.3萬元購入，持貨約6年帳面蝕約184.3萬元，或貶值約22.7%。

藍籌屋苑錄離奇低價個案。市場消息透露，鰂魚涌太古城一個連天台特色單位，實用面積約585方呎，市傳僅以約610萬元售出，呎價約10,427元，較同面積中層標準戶10年前做價，再低近40萬元。消息指，同層單位曾發生事故。

5月部分地區二手交投情況