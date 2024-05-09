簡訊一覽
●招金礦業(01818)於5月7日遭VanEck ETF - VanEck Gold Miners ETF於場內減持66.5萬股，每股平均價12.62元，估計涉資約839萬元，持股量由5.01%降至4.99%。
●敏實集團(00425)於5月2日獲景順資產管理增持97.4萬股，每股平均價14.1215元，估計涉及約1,375萬元，持股量由5.99%增至6.08%。
●中化化肥(00297)今年首季營業額約為66.39億元（人民幣‧下同），淨利潤按年增加約1.63%至約4.99億元，主要是集團推進「生物+」戰略轉型帶動銷量及毛利水平穩步增長，抵銷行情波動對業績的影響。
●百濟神州(06160)今年首季總收入7.51億美元，按年升68%；經調整經營虧損1.47億美元，按年收窄47%。期內毛利率為83%，按年升3個百分點；研發費用4.6億美元，按年增13%。
●大成食品(03999)今年首季賺2,685萬元（人民幣‧下同），按年增加1.62倍；期內經營收入14.06億元，按年跌8.1%；毛利率13.5%，按年升3.3個百分點。
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