俄估OPEC+增產 油價受壓

國際油市風雲色變，俄羅斯副總理諾瓦克表示，鑑於市場情況改善和供應問題減少，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）有可能提高石油產量，消息暫時緩減了市場對中東局勢的擔憂。目前，市場普遍預期OPEC+將維持其在第二季度每日220萬桶的自願性減產措施，並將在6月1日的會議作產量決策。紐約期油及布蘭特期油昨日價格偏軟。

EIA下調需求預測 另一方面，美國能源情報署（EIA）在其最新發布的月度短期能源展望報告中，上調對今年世界石油和液體燃料產量的預測，同時下調需求預測，顯示市場供應充足。儘管中東地區存在緊張局勢，但由於存在大量閒置的原油產能，今年的大部分時間內價格波動得到「抑制」。

該機構同時上調石油輸出國組織（OPEC）以外地區的產量預測，並下調對發達經濟體需求的預期，料今年全球原油和液體燃料總產量將每日增加97萬桶，此前預計為每日增85萬桶；同時下調去年全球石油和液體燃料產量的預期，從之前的每日1.018億桶下調至1.0179億桶，預計今年全球石油和液體燃料消費量將每日增長92萬桶，略低於4月預測的每日增95萬桶。

隨着原油價格回落至補充戰略石油儲備（SPR）設定的每桶79美元上限之下，美國能源部宣布，計劃在10月購買330萬桶原油，以補充儲備。

此外，蜆殼集團（Shell）旗下Shell Singapore宣布，將新加坡蜆殼能源與化工園全部權益出售予印尼PT Chandra Asri Pacific與嘉能可旗下嘉能可亞洲的合資公司CAPGC，交易尚待監管部門審批，料於今年底完成。