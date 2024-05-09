道指低開 Uber首季轉蝕51億 股價曾挫9%

美國兩大網約車公司Uber、Lyft的首季業績表現各異。Uber不僅訂單總額遜於市場預期，按年更由盈轉虧，勁蝕逾6.54億美元（約51億港元），拖累其股價早段曾挫9.35%。相反，Lyft的經調整純利按年大增逾倍，帶動其股價曾升10.84%。

業績公告顯示，Uber於截至3月底止一季內，錄得收入101.31億美元，按年增長14.82%；整體訂單總額亦錄得19.87%的按年增幅，達到376.51億美元。然而，期內錄得經營虧損2.62億美元；而股東應佔虧損更較去年同期的1.57億美元顯著擴大。

儘管整體收入增長仍算不俗，但從分項業務數據來看，Uber上季的外賣配送業務毛利率有所惡化，按年減少2.4個百分點至18.2%，並指是由於商業模式轉變而產生了負面影響。行政總裁Dara Khosrowshahi則聲稱，公司的虧損擴大與業務運作無關，主要是由於股權投資重新估值而帶來7.21億美元的帳面損失。不過，市場似乎對管理層的說法並不收貨，尤其Uber本季整體訂單總額的指引僅為387.5億至402.5億美元，差過市場預期。

Lyft經調整純利增1.1倍 另邊廂，Lyft上季度的收入按年大增27.65%，增幅明顯更勝Uber；其列帳虧損為3,150萬美元，較去年同期1.87億美元大幅收窄；經調整純利更錄得1.16倍的強勁增長，達到6,000萬美元。展望本季度，Lyft預計整體訂單總額介乎40億至41億美元，以中位數計等於按季增長9.66%。

聯儲官員：有機會再加息 此外，美國經濟前景未明之際，聯儲局內的「鷹王」明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡利再次重申，目前的利率也許未足以壓制通脹，有進一步加息的可能。美股3大指數周三早段反覆偏軟，道指跌69點，報38,814點；標指跌21點，報5,165點；以科技股為主的納指跌106點，報16,226點。

卡什卡利認為，近期的通脹數據展現出明顯的韌性，如果確信通脹率長期錨定在3%左右，可能要進一步加息。不過，按照目前的情況，最大機會的情景仍然是在未來一段時間內保持在高位。

他又提到樓市熾熱，並指自2008年由房地產次級按揭貸款引發金融海嘯以來，美國的住屋建設數目長期未能跟上人口增長，導致了供應短缺，加上遠程工作、移民至美國的人口增加等因素，即使按揭利率已大幅上升，對地產投資的衝擊也未如預想般嚴重，變相亦推高了住屋成本。

事實上，聯儲局一直強調會「以數據為主要考慮」判斷貨幣政策的走向，但民眾似乎對這種模棱兩可的政策前瞻不太滿意。民意調查機構蓋洛普（Gallup）最新的統計顯示，只有39%的美國成年人對聯儲局主席鮑威爾做出正確的經濟決策抱有「很大」或「相當程度」的信心，雖然較上一年調查時的36%略有反彈，但依然處於低位。