小米股價飆6% 29月高
投行睇好造車上調目標價 傳下季推兩款摺機
小米集團(01810)繼續獲投行唱好，中資龍頭券商中金基於對其造車業務的信心，上調目標價至逾27%至23元，加上有傳該企下季將於傳統手機戰場推出兩款摺機，刺激其股價昨曾飆7.69%，收市仍升6.46%，報19.1元，創29個月新高，自3月28日發布小米汽車SU7以來更已累漲27.84%。
早前市場已有消息指，小米將推兩款摺機，一大一細，大的名為Mix Fold 4，細的叫Mix Flip。最新消息是，兩款新機除了暫定今年第三季面世外，亦述及新機的性能資料，如兩者主打輕薄，搭載美國高通「第三代驍龍8s」處理器晶片（去年10月發布、為今年Android機標準配置），主攝像頭5,000萬像素、採用1/1.55吋感光元件等。此外，據報Mix Fold 4還多了一個1,200萬像素的超廣角鏡頭、1,000萬像素的5倍光學變焦的潛望鏡頭，以及無線充電。
瑞銀估今季手機出貨漲18%
新機面世前，瑞銀估計，小米今季智能手機出貨量按年升18.23%至3,890萬部，正密切關注該企在內地今年「618」購物節期間的定價策略。然而，中金指，強勁增速與去年同期正值去庫存周期、基數較低不無關係。事實上，瑞銀估小米手機今年出貨量有1.63億部，跟小米的目標一致，而參考該行對今年首兩季的預測，即下半年按年增長僅得2.3%。
上月內地乘用車賣少2%
如今小米的戰線擴至電動車，董事長雷軍曾稱蝕錢程度在車廠中算小，但到了北京國際車展卻稱感到「很絕望」，批評中國汽車市場產品嚴重同質化，彷彿各廠商都在盲目跟風，失去創新的靈魂，「這哪裏是做產品，完全是靠矇」，大談真正吸引人的汽車應有其獨特之處，而非千篇一律云云。
據報汽車業界聽後一片沉默，亦引來網民非議。中國乘聯會數據顯示，4月內地乘用車市場零售量158.5萬輛，按年跌2%；首4個月累計641.7萬輛，按年增長僅9%。小米等所處的新能源車市場，同月零售銷量按年升34%，首4個月累升35%。
就在此時，內媒傳出蔚來(09866)的子品牌「樂道」（ONVO）將於5月15日發布首款產品——純電動SUV（運動型多用途車）「L60」，定價介乎20萬至30萬元（人民幣‧下同），跟小米的SU7差不多。瑞銀對小米今、明兩年汽車出貨量預測分別維持在10萬輛及23萬輛。
汽車之家首季利潤率降
另外，網上汽車經銷及資訊平台汽車之家(02518)今年首季經調整純利按年升2.15%至4.93億元，但利潤率下降。期內，總收入按年升4.91%至16.09億元；其中網上營銷及其他按年升12.95%至5.55億元，網上搜索服務按年升6.72%至7.26億元，媒體服務按年跌9.41%至3.27億元。
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