小米股價飆6% 29月高

早前市場已有消息指，小米將推兩款摺機，一大一細，大的名為Mix Fold 4，細的叫Mix Flip。最新消息是，兩款新機除了暫定今年第三季面世外，亦述及新機的性能資料，如兩者主打輕薄，搭載美國高通「第三代驍龍8s」處理器晶片（去年10月發布、為今年Android機標準配置），主攝像頭5,000萬像素、採用1/1.55吋感光元件等。此外，據報Mix Fold 4還多了一個1,200萬像素的超廣角鏡頭、1,000萬像素的5倍光學變焦的潛望鏡頭，以及無線充電。

瑞銀估今季手機出貨漲18% 新機面世前，瑞銀估計，小米今季智能手機出貨量按年升18.23%至3,890萬部，正密切關注該企在內地今年「618」購物節期間的定價策略。然而，中金指，強勁增速與去年同期正值去庫存周期、基數較低不無關係。事實上，瑞銀估小米手機今年出貨量有1.63億部，跟小米的目標一致，而參考該行對今年首兩季的預測，即下半年按年增長僅得2.3%。

上月內地乘用車賣少2% 如今小米的戰線擴至電動車，董事長雷軍曾稱蝕錢程度在車廠中算小，但到了北京國際車展卻稱感到「很絕望」，批評中國汽車市場產品嚴重同質化，彷彿各廠商都在盲目跟風，失去創新的靈魂，「這哪裏是做產品，完全是靠矇」，大談真正吸引人的汽車應有其獨特之處，而非千篇一律云云。

據報汽車業界聽後一片沉默，亦引來網民非議。中國乘聯會數據顯示，4月內地乘用車市場零售量158.5萬輛，按年跌2%；首4個月累計641.7萬輛，按年增長僅9%。小米等所處的新能源車市場，同月零售銷量按年升34%，首4個月累升35%。

小米股價走勢 券商對小米最新目標價