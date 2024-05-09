全球債務2457萬億破頂

國際金融協會（IIF）公布的統計數據顯示，今年首季全球國家的負債規模增加1.3萬億美元，達破紀錄的315萬億美元（約2,457萬億港元），而全球債務與產出比率則在333%。至於按市場劃分，新興市場的債務上季升至105萬億美元的歷史新高；在已發展國家之中，就以日本和美國增加最多債務。

IIF表示，上述數據反映全球借貸成本上升之下，對許多新興市場而言，貨幣貶值加重還債成本，可能令政府債務再次承壓。

日債務佔GDP比例達600% 該機構又提及，日本是全球數一數二高負債的國家，其債務總額佔國內生產總值（GDP）高達600%之上，並料到2026年，日本會將政府平均收入約2%用於還債。數據亦顯示，自疫情爆發以來，當地金融部門的債務愈升愈有，最新佔GDP的197.9%。

不過，由於日本金融機構和政府持有大量海外資產，估計日圓貶值應可支持日本的主權和企業債務負擔；惟與此同時，弱日圓會削弱家庭購買力，帶給家庭資產負債表額外壓力。

日本央行行長植田和男最新表示，雖然至今未見日圓走勢對通脹構成重大影響，惟央行未必要等到通脹達標才會加息，強調會因應情況調整貨幣政策支持力度。

日本股市昨日顯著下挫，日經平均指數收跌632點或1.63%，報38,202點；東證指數（TOPIX）跌39點或1.45%，收報2,706點。日圓兌每美元匯價亦走弱，曾低見155.45，折合每百日圓兌港元在5.02算。

新加坡銀行最新發表報告稱，雖然市場認為日央行干預日圓是徒勞無功，惟該行對此並不認同，反而覺得央行行動阻止了投資者押注日圓單向貶值，央行也可避免過早加息。