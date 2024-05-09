百威亞太首季少賺3% 銷量降

業績公告顯示，集團上季收入有16.43億美元，按年跌3.46%；不過毛利率卻較去年同期升1.3個百分點至51.5%。期內啤酒總銷量有21.11億升，按年減少4.34%，至於按內生增長計算則跌4.8%，主要是受內地和南韓行業表現溫和所影響。

按地區劃分，內地銷量及收入分別下降6.2%及2.7%，主因去年第一季渠道重新開放，高基數之下導致首季啤酒銷量錄中單數倒退，同時今年3月的不利天氣亦影響了內地銷情。

料本季內地業務仍有隱憂 百威亞太首席執行官兼聯席主席楊克估計，今年第二季的高基數情況將會持續，而且廣東和福建業務受天氣問題影響，反映業務或仍有隱憂。被問到近年內地消費降級對啤酒定位的影響，他強調高端啤酒是「負擔得起的輕奢」，又指不會將內地民眾的啤酒消費行為定義為降級，而是「精明消費」。

不過，他並無正面回應集團未來會否加價，僅稱6個月前他們已向高端及超高端產品加價。至於印度市場，他指其高端及超高端產品佔了當地市佔率6至7%，相關產品銷情按年錄雙位數升幅，成百威啤酒全球第4大市場，集團持續與印度政府溝通，冀在稅項方面取得一定優惠。