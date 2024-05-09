萬科擬22億拍賣深圳灣總部地皮

比起2017年12月萬科以31.37億元投得的高價，若以是次底價計，即以七折「蝕本價」轉讓。萬科對內媒回應稱，掛牌轉讓該地皮，是堅決推進瘦身健體一籃子方案的落地舉措之一。該地皮原計劃用作當地員工辦公室使用，惟鑑於目前產業情勢已發生重大變化，擬對該項目進行整體轉讓，減少非主業資產對資金的佔用。