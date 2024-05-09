華為Apple同日發布新平板對撼

備受西方制裁的內地科企華為，與季績底氣不足的蘋果公司（Apple Inc.）隔空正面交鋒！Apple周二在美國總部終發表堪稱該企「史上機身最薄」厚度僅5.1毫米、搭載首度亮相M4晶片的iPad Pro，華為亦於同日在中東杜拜，面向海外發布11.5吋款MatePad（平板）S、升級版MateBook（筆記本）等產品。中美兩大科技巨頭再次對壘，折射出面板產業的激烈競爭。

3月iPhone在華出貨增12% 雙方發布會時間已非首次「硬碰」，Apple今次推出新款iPad Air提供兩款尺寸，包括11吋及首增的13吋產品，均搭載M2晶片，美國售價分別為599美元和799美元。隨着新款iPad Air推出，第10代iPad也迎來減價，全部型號的香港售價減幅均為700元。外媒引用中國信通院數據計，指Apple減價後的3月在華iPhone出貨量已增約12%。

備受市場矚目的iPad Pro更搭載M4自研晶片，如傳聞所述直接跳過M3晶片、引入OLED屏幕等。11吋iPad Pro售價999美元起，13吋售價1,299美元起，當中13吋機身厚度僅5.1毫米。

據了解，華為MatePad 11.5吋S型號的售價399歐元起，定位是中端平板，主打大學生或職場新人。雖然其處理器型號暫未公布，但外界揣測搭載了麒麟9000S晶片低頻版。該企已預告在本月15日在中國舉辦的夏季新品發布會上，將披露更多新品訊息。另有外媒指，公司常務董事、終端BG行政總裁余承東調任為終端BG董事長，由終端BG首席運營官何剛接任為該部門行政總裁一職。