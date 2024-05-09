美禁Intel高通晶片售華為

白宮加強遏華科技 沙特國資基金願應要求撤資 美國打壓中國科技發展的之心依然堅決，並且繼續針對中國晶片技術的發展。外媒報道指，美國商務部已證實取消兩大晶片公司──英特爾（Intel）及高通（Qualcomm）對中國電訊設備企業華為的部分出口許可，惟拒絕透露更多細節。與此同時，沙特阿拉伯官方背景的半導體及人工智能（AI）投資公司Alat亦明言，如果美國有所要求，將會隨時從中國撤資。

英特爾昨日向美國證交會（SEC）披露，美國商務部取消公司對「一個中國客戶」出口消費者相關產品的許可，即時生效，預計今季收入仍介乎125億至135億美元，但會處於中間值以下，間接承認對業績有影響，就算重申今年收入和每股盈利會有增長，股價早段跌2.83%。高通亦跌1.95%。

Sanford C. Bernstein分析員Stacy Rasgon亦指出，華為佔高通的業務規模極小，甚至連高通管理層也坦然「無論如何，與華為相關的業務終也會消失」。

當然，考慮到美國年底將舉行大選，拜登政府可能僅僅是出於政治考慮，展現出對華的強硬姿態而已。同樣明確站隊表態的還有近來在香港曝光度甚高的沙特阿拉伯。沙特阿拉伯主權基金公共投資基金（PIF）支持的科技投資公司Alat，其行政總裁Amit Midha亦向美國示好，直言「美國是我們第一大合作夥伴，也是AI、晶片行業的最大市場」。

Alat擬斥7800億投資科技 Midha接受外媒訪問時直言不諱地稱︰「我們尋求與美國建立值得信任、安全的合作關係。」他更表明，如果美國方面有疑慮，願意撤出在中國的投資。

值得留意是，Alat是由沙特阿拉伯首相、王儲穆罕默德‧薩勒曼親自發起成立的公司。該公司計劃在2030年之前投資1,000億美元（約7,800億港元）建立全球合作關係，並支持沙特的科技產業發展。

港首季引入45間生科企業 另邊廂，不久前協助「杜拜王子」阿里來香港成立家族辦公室並投資5億美元，惟迄今尚未成事的投資推廣署表示，今年首季已引入150家公司來港。其中，有45間屬重點生命和創科科技公司，來自9個不同國家，總計投資額達到65億港元，預計未來數年來創造的就業機會達到3,200個。

華為近年屢遭美國打壓