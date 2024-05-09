滬深年內零新股 傳加強審查

內地持續收緊首次公開招股（IPO）上市審批，滬深交易所今年仍未接獲任何新的上市申請。外媒報道指出，內地監管機構對潛在的上市公司進行現場檢查時，亦會審查舊商業交易，甚至是高級管理層個人銀行帳戶。

報道指，企業現場檢查一般只會沒收及檢查高層手機、手提電腦，傳統上有關做法是調查內幕交易案件。現時內地嚴查計劃上市的企業，導致愈來愈多公司撤回上市申請，有助減慢新股市場步伐，並促進二級市場發展。

泓盈城市港籌1.4億 中國證監會今年3月收緊潛在新股現場檢查規定後，上月公布今年將會對20%潛在新股進行現場檢查，是去年目標的4倍。翻查數據，今年有逾130家企業終止申請在A股上市。

該公司引入5名基礎投資者，包括藍思科技控股股東藍思香港、利亞德香港、三安國際、湘正投資及嘉港貿易，合共認購約6,700萬元的公司股份。董事會秘書王國賦指，在港上市非偶然決定，而是公司基於自身的長遠戰略規劃。另外，未來樂意與基礎投資者有業務合作，惟非綁定關係。