滬深年內零新股 傳加強審查
內地持續收緊首次公開招股（IPO）上市審批，滬深交易所今年仍未接獲任何新的上市申請。外媒報道指出，內地監管機構對潛在的上市公司進行現場檢查時，亦會審查舊商業交易，甚至是高級管理層個人銀行帳戶。
報道指，企業現場檢查一般只會沒收及檢查高層手機、手提電腦，傳統上有關做法是調查內幕交易案件。現時內地嚴查計劃上市的企業，導致愈來愈多公司撤回上市申請，有助減慢新股市場步伐，並促進二級市場發展。
泓盈城市港籌1.4億
中國證監會今年3月收緊潛在新股現場檢查規定後，上月公布今年將會對20%潛在新股進行現場檢查，是去年目標的4倍。翻查數據，今年有逾130家企業終止申請在A股上市。
另邊廂，長沙國資委旗下的物業管理公司泓盈城市服務(02529)來港上市，昨日起招股，每股招股價3.2至3.6元，發行4,000萬股H股，集資最多1.44億元。每手1,000股，入場費3,636.31元，下周一「截飛」，預期5月17日掛牌。
該公司引入5名基礎投資者，包括藍思科技控股股東藍思香港、利亞德香港、三安國際、湘正投資及嘉港貿易，合共認購約6,700萬元的公司股份。董事會秘書王國賦指，在港上市非偶然決定，而是公司基於自身的長遠戰略規劃。另外，未來樂意與基礎投資者有業務合作，惟非綁定關係。
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