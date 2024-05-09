港交所擬年底推10港股每周期權
港股昨日反覆向下，恒生指數再跌165點或0.9%收市，連續第二日個交易日下跌。美資券商摩根士丹利更預期，中資股反彈勢頭將減弱。為增加投資者的風險管理及交易策略選擇，香港交易所(00388)計劃於今年底推出10隻股票每周期權合約，業界認為能帶旺股市。
恒指續跌 中資股超買
恒指昨日早段最多升127點，但其後倒跌，一度挫181點，低見18,298點，收市報18,313點。國企指數跌69點或1.07%，收報6,456點；科技指數跌50點或1.29%，收報3,872點。港股總成交額約1,286億元。
摩根士丹利表示，今年以來，中資股表現跑贏全球及新興市場，全球投資者的持倉已有所調整，加上地緣政治、債券孳息率和匯率等影響正減弱或逆轉，投資者將倉位從美國和日本市場分散到別處的緊迫性減弱。
該行又留意到，短線技術指標出現超買信號，或降低全球量化基金進一步買入的意願，故不建議投資者於現水平追入中資股，認為中國的消費和房地產市場回暖或需要更多時間，意味通縮和企業盈利仍受壓。
香港證券及期貨專業總會認為，這能為國內外大型金融機構提供作為流通量莊家的機會，亦能推進本港期權業務，相信有關新產品不但能吸引更多期權投資者，同時會提升風險管理便利，令股票投資者更願意入市，最終推動整個金融市場發展。
電盈傳售光纖業務40%權益
另外，市傳電訊盈科(00008)以8.5億至9億元向招商局集團出售光纖業務40%權益，最快未來幾周公布。電盈拒評消息，股價昨曾升1.74%，收市升0.24%。摩根士丹利評論，就算賣產能減輕電盈現金流壓力，惟消息並非首次傳出，已大致反映於股價上。
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